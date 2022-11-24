Європарламент проголосував за невизнання паспортів рф, виданих на окупованих територіях
- Автор:
- Анна Холоднова
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Європейський парламент ухвалив рішення не приймати паспорти та інші документи, видані росією у незаконно окупованих регіонах України та Грузії.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
За це проголосував 531 євродепутат, 7 були проти, 34 утрималися.
Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських документів, які приймати не будуть.
Однак біженці з України все одно зможуть потрапити до Євросоюзу з гуманітарних міркувань, зазначили у Європейському парламенті.
- Росія на окупованих територіях проводить політику примусової паспортизації населення. Людей, які відмовляються від російських паспортів, обмежують у правах, не беруть на роботу та навіть можуть не надавати різні соціальні послуги або виплати.
- У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі всіх бюджетників зобовʼязали до 1 січня здати паспорт громадянина України та отримати російський. Нині в Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів, а до вторгнення там жили приблизно близько 500 тисяч.