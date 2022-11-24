Сербія та Косово знову дійшли згоди в конфлікті з номерними знаками
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Boris Pozder
Сербія та Косово досягли домовленості в конфлікті про автомобільні номерні знаки.
Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
«Дуже приємно повідомити, що головні переговорники Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин», — написав він.
За словами посадовця, Сербія припинить видачу номерних знаків із назвами міст Косова, а Косово припинить подальші дії, повʼязані з перереєстрацією транспортних засобів.
США вітають угоду та вважають її значним кроком на шляху до забезпечення миру та стабільності в регіоні.
«Ми підтримуємо діалог за сприяння ЄС як найкращий шлях для просування європейського майбутнього Сербії та Косова», — йдеться в заяві спікера Держдепу Неда Прайса.
- 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію людей із сербськими документами — це спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. Із 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі посвідчення та змінювати автомобільні номери на косовські. Такий крок влада Косова пояснює тим, що Сербія вже понад 11 років не визнає косовські документи. Крім того, майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.