Reuters: G7 хоче встановити цінову межу для російської нафти на рівні $65―70 за барель

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Країни «Великої сімки» пропонують встановити цінову межу для російської нафти на рівні $65―70 за барель. Наразі цю пропозицію обговорюють в Євросоюзі.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Посли 27 країн-членів ЄС зараз намагаються дійти згоди з приводу такої пропозиції, щоб до кінця дня виступити з офіційною спільною позицією. Також до ЄС та G7 має долучитися Австралія.

Ідея цінової межі полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі з російською нафтою, якщо вона продаватиметься за більшою ціною, ніж встановлена «Великою сімкою» та її союзниками.

Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії, які займаються торгівлею сирою нафтою, базуються у країнах G7, така цінова межа ускладнить москві продаж своєї нафти за вищою ціною. Переважна більшість її нафти транспортується танкерами, а не трубопроводами.

Водночас, оскільки собівартість видобутку оцінюється приблизно у $20 за барель, росія продовжуватиме видобувати та продавати нафту, що запобігатиме дефіциту на ринку.