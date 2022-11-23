Європарламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму
- Автор:
- Анна Холоднова
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European Parliament / Flickr
Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму.
Про це повідомили у пресслужбі Європейської народної партії.
Рішення підтримали 494 депутати, 58 – проти, 44 – утрималися.
«Нам потрібно створити спеціальний міжнародний трибунал для злочину агресії. Це єдиний інструмент, який спрямований безпосередньо на злочини путіна. Це також для того, щоб показати як путіну, так і його еліті, що після війни не буде можливості повернутися до звичайного бізнесу», — зазначили в найбільшій фракції Європейського парламенту.
На це рішення уже відреагував президент України Володимир Зеленський.
- Раніше заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов розповідав, що деякі союзники України серед європейських країн побоюються створювати спецтрибунал і притягувати путіна до відповідальності, оскільки вважають, що із чинним лідером рф ще доведеться домовлятися.
- 10 листопада парламент Німеччини підтримав пропозицію коаліційного обʼєднання «Християнсько-демократичного союзу» і «Християнсько-соціального союзу» (ХДС/ХСС) про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за війну проти України.
- 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.