Європарламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму

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European Parliament / Flickr

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської народної партії.

Рішення підтримали 494 депутати, 58 – проти, 44 – утрималися.

«Нам потрібно створити спеціальний міжнародний трибунал для злочину агресії. Це єдиний інструмент, який спрямований безпосередньо на злочини путіна. Це також для того, щоб показати як путіну, так і його еліті, що після війни не буде можливості повернутися до звичайного бізнесу», — зазначили в найбільшій фракції Європейського парламенту.

На це рішення уже відреагував президент України Володимир Зеленський.