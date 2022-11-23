У британській розвідці вважають, що росія майже вичерпала запаси іранських дронів. Але може їх поповнити

Новини

Contributor / Getty Images

У британській розвідці вважають, що росія майже вичерпала запаси іранських дронів після масованих атак по Україні.

Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Там зазначили, що з вересня росія, імовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів іранського виробництва проти України. Ці апарати були сумішшю дронів-камікадзе та більш традиційних багаторазових збройних систем.

Раніше рф здебільшого використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та українських електромереж. Однак нещодавно російське командування, імовірно, захотіло, щоб іранські дрони віддавали пріоритет медичним закладам як можливим обʼєктам для атак і завдавали ударів по них керованими боєприпасами.

«Імовірно, росія задумала кампанію БпЛА, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БпЛА знешкоджено», — констатували у британській розвідці.

Там помітили, що приблизно із 17 листопада про удари іранськими дронами публічно не повідомляли. Це може свідчити, що росія майже вичерпала свої запаси, але, ймовірно, шукатиме поповнення.

«Імовірно, росія зможе закуповувати БпЛА з-за кордону швидше, ніж виготовляти нові крилаті ракети всередині країни», — вважають британські розвідники.