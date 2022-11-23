Іран планує розширити ядерну програму. Велика Британія, Франція та Німеччина засуджують ці наміри

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті у Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше цього тижня Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка складається з 35 країн, ухвалила резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.

За інформацією МАГАТЕ, іранці планують додати ще 14 каскадів IR-6 у Фордо, шість з яких замінять машини IR-1 першого покоління. У довгостроковій перспективі Іран планує масштабне розширення підземного заводу зі збагачення палива в Натанзі.

«Іран продовжує розвивати свою діяльність на заводі зі збагачення палива в Натанзі, а тепер планує встановити другу виробничу будівлю, здатну вмістити понад 100 каскадів центрифуг», — заявили в МАГАТЕ.

Велика Британія, Франція та Німеччина 22 листопада засудили ядерні плани Ірану.

«Крок Ірану є викликом глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе значні ризики, повʼязані з розповсюдженням, не має надійного цивільного обґрунтування. Ми продовжуватимемо консультуватися разом з міжнародними партнерами щодо того, як найкраще вирішити проблему ядерної ескалації Ірану», — йдеться у спільній заяві трьох країн.