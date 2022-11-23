Іран планує розширити ядерну програму. Велика Британія, Франція та Німеччина засуджують ці наміри
- Автор:
- Анна Холоднова
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Wikipedia / Hossein Ostovar
Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті у Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше цього тижня Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка складається з 35 країн, ухвалила резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.
За інформацією МАГАТЕ, іранці планують додати ще 14 каскадів IR-6 у Фордо, шість з яких замінять машини IR-1 першого покоління. У довгостроковій перспективі Іран планує масштабне розширення підземного заводу зі збагачення палива в Натанзі.
«Іран продовжує розвивати свою діяльність на заводі зі збагачення палива в Натанзі, а тепер планує встановити другу виробничу будівлю, здатну вмістити понад 100 каскадів центрифуг», — заявили в МАГАТЕ.
Велика Британія, Франція та Німеччина 22 листопада засудили ядерні плани Ірану.
«Крок Ірану є викликом глобальній системі нерозповсюдження. Цей крок, який несе значні ризики, повʼязані з розповсюдженням, не має надійного цивільного обґрунтування. Ми продовжуватимемо консультуватися разом з міжнародними партнерами щодо того, як найкраще вирішити проблему ядерної ескалації Ірану», — йдеться у спільній заяві трьох країн.
- Уночі 11 квітня 2021 року в Ірані на підземному заводі в місті Натанзі сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де збагачують уран, несподівано зникло світло. Іран заявив про терористичну атаку, а ЗМІ повідомляли, що завод атакували хакери за завданням ізраїльського Моссаду. Ізраїль офіційно не підтвердив і не спростував свою причетність.
- 10 квітня на заводі запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він укотре заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- Пізніше виявилося, що аварія вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення й очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему. Іран поклав відповідальність за аварію на Ізраїль.