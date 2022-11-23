Жаїр Болсонару вирішив оскаржити результати президентських виборів у Бразилії

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Patricia Monteiro / Bloomberg via Getty Images

У Бразилії Жаїр Болсонару, який програв президентські вибори, оскаржує їхні результати через нібито технічні неполадки.

Про це повідомляє Reuters.

Команда Болсонару запевняє, що у другому турі не всі машинки для бюлетенів працювали справно.

Видання має сумнів, що закиди Болсонару матимуть результат, оскільки перемогу іншого кандидата вже утвердив Верховний виборчий суд і визнали провідні бразильські політики та союзники. Утім, вони можуть заохотити малий, але відданий протестний рух, який досі відмовляється приймати результат виборів.

Суд зобовʼязав юристів Болсонару надати докази протягом 24 годин, інакше скаргу відкинуть.