Жаїр Болсонару вирішив оскаржити результати президентських виборів у Бразилії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Patricia Monteiro / Bloomberg via Getty Images
У Бразилії Жаїр Болсонару, який програв президентські вибори, оскаржує їхні результати через нібито технічні неполадки.
Про це повідомляє Reuters.
Команда Болсонару запевняє, що у другому турі не всі машинки для бюлетенів працювали справно.
Видання має сумнів, що закиди Болсонару матимуть результат, оскільки перемогу іншого кандидата вже утвердив Верховний виборчий суд і визнали провідні бразильські політики та союзники. Утім, вони можуть заохотити малий, але відданий протестний рух, який досі відмовляється приймати результат виборів.
Суд зобовʼязав юристів Болсонару надати докази протягом 24 годин, інакше скаргу відкинуть.
- 31 жовтня у Бразилії у другому турі виборів обрали нового президента. Із 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо «Лула» да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.
- Лула да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але у 2019 році вийшов на волю. У 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- Уряд Болсонару займав нейтралітет у війні росії проти України.