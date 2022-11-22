Україна викликала угорського посла через шарф прем’єра Орбана, на якому у складі Угорщини «опинилися» території шести країн

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Twitter / Matthäus Wehowski

Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла через шарф премʼєра Угорщини Віктора Орбана. На цьому шарфі, в якому Орбан прийшов на футбольний матч, була зображена так звана Велика Угорщина.

Про це у своєму Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Орбана сфотографували на товариському матчі між збірними Угорщини та Греції в Будапешті. На його шарфі була зображена «Велика Угорщина» — території колишнього королівства Угорщина до Першої світової війни. Зараз більшість цих територій входять до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Після Першої світової Угорщині залишили лише близько 30% територій з тих, які вона мала до початку війни.

Twitter / Matthäus Wehowski

«Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана», — підкреслив Ніколенко.