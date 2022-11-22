СБУ навідались з обшуками до ще трьох монастирів УПЦ МП

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У Службі безпеки України також повідомили, що проводять «безпекові заходи» і в інших приміщеннях УПЦ МП. Після Києво-Печерської лаври силовики прийшли з обшуками до Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та до приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП. Усі вони розташовані в Рівненській області.

СБУ шукає заборонені для обігу предмети, а також перевіряє людей на причетність до підривної діяльності та загрози держбезпеці України.

Безпекову роботу проводять для того, щоб:

завадити використанню релігійних організацій як осередку «русского мира»;

перевірити дані про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечити населення від провокацій та терористичних актів.

Нещодавно Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».