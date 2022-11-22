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СБУ провела безпекові заходи в Києво-Печерській лаврі ― в межах протидії російським спецслужбам в Україні

Автор:
Софія Телішевська
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На території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в Києві СБУ провела безпекові заходи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Слідчі дії провели в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Безпекову роботу проводять для того, щоб:

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

Нещодавно Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается матушка-русь».