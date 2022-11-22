На Кінбурнській косі досі перебувають росіяни. Військова операція триває

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Reuters

На Кінбурнській косі все ще перебувають російські окупанти — там немає «сірої» зони.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Зараз там перебувають сили ворога, і ми продовжуємо військову операцію. Тому, якщо й створювати навколо якийсь шум, то це дозволено тільки морю. І нехай цей шторм зараз допоможе змити ворога з Кінбурнської коси, але ми продовжуємо бойову операцію. Тому як тільки вона справді буде звільнена, чи справді будуть суттєві результати цієї роботи, тоді ми відзвітуємо», — сказала Гуменюк.

Вона попросила зберігати інформаційну тишу щодо подій на Кінбурнській косі.