Yasno: Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця березня

Новини

У режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити щонайменше до березня.

Про це у Facebook написав голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня», — написав він.

За його словами, якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. «Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими», — пояснив Коваленко.

Разом з тим, за його словами існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак росії. «Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі», — зазначив очільник компанії.

У разі негативного сценарію, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак, доведеться вводити не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

«Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді», — закликав Коваленко.