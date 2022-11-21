Bloomberg: Росія втратила 90% ключового європейського ринку нафти

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За два тижні до набуття чинності ембарго Євросоюзу росія вже втратила понад 90% ключового європейського ринку нафти.

Про це пише Bloomberg.

Протягом чотирьох тижнів до 18 листопада рф відправляла лише 95 тисяч барелів на день до Роттердаму, який є єдиним європейським пунктом призначення для морських поставок за межами Середземноморського/Чорноморського басейну. На початку лютого рф відправляла понад 1,2 мільйона барелів на день.

Три чверті сирої нафти, що завантажується в російські балтійські порти, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом.