Туреччина звинуватила курдських бойовиків в ударі по своєму прикордонному району та заявила про загиблих
- Автор:
- Олег Панфілович
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Щонайменше троє людей загинули після ракетного обстрілу Каркомиша в прикордонному районі Туреччини.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Ще шестеро людей отримали поранення. Під обстріл потрапили школа, два будинки та вантажівка, повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Турецька влада звинуватила бойовиків угрупування «Робітнича партія Курдистану» в тому, що вони випустили пʼять ракет з півночі Сирії.
- 14 листопада уряд Туреччини звинуватив курдських бойовиків у вибуху на вулиці Істікляль у Стамбулі 13 листопада, внаслідок якого загинули шість людей і понад 80 отримали поранення. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух. «Робітнича партія Курдистану» та «Сирійські демократичні сили» заперечують свою причетність.
- 19 листопада «Сирійські демократичні сили» (SDF), які очолюють курди, повідомили, що турецька авіація обстріляла два села на півночі Сирії.
- У ніч на понеділок турецька авіація завдала ударів по базах курдських бойовиків на півночі Сирії та у північному Іраку.