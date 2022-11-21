Ізраїль пригрозив поставками Україні балістичних ракет, якщо росія використає на війні іранські ракети

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В Ізраїлі непублічно висловили росії протест через отримання та використання на війні в Україні іранського озброєння. Там заявили, що якщо росія використає іранські балістичні ракети, то Ізраїль надасть Україні свої ракети.

Про це пише ізраїльський державний телеканал Kan 11.

Джерело каналу повідомило, що останніми днями велися інтенсивні розмови між послом Ізраїлю та заступником міністра закордонних справ рф михайлом богдановим.

В Ізраїлі вважають, що Іран близький до того, щоб передати росії свої балістичні ракети. Тому голова Ради нацбезпеки Ізраїлю Еяль Хулата попередив, що Ізраїль може надати Україні свої балістичні ракети, якщо співпраця рф та Ірану не припиниться.