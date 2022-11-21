Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсону, є поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Reuters
Російські військові з лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон, є поранені цивільні.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі», — написав він і додав, що медики вже надають допомогу пораненим цивільним.
- Від 7 до 13 листопада українська армія звільнила на півдні 179 населених пунктів. Загалом під український контроль повернули 4,5 тисячі квадратних кілометрів території.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.