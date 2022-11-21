Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсону, є поранені

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Reuters

Російські військові з лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон, є поранені цивільні.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі», — написав він і додав, що медики вже надають допомогу пораненим цивільним.