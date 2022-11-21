«Все полагодимо». ОП закликав українців не панікувати через можливість блекауту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба президента України
Українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері. Влада впевнена, що повного блекауту в Україні не буде.
Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Хочу відразу всіх заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», — наголосив представник ОП.
За його словами, енергетики намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.
«Ми у своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо», — резюмував Тимошенко.
- Російські обстріли критичної інфраструктури вивели з ладу майже половину енергетичної системи України.
- 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.