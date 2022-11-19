Вартість нового пакета військової допомоги від Британії становить £50 мільйонів

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Вартість нового пакета військової допомоги Україні, про який оголосив премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, становить £50 мільйонів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ріші Сунак оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю £50 мільйонів. Окрім 125 зенітних гармат і технологій для протидії іранським БпЛА, до пакету допомоги ввійдуть десятки радарів і засоби радіоелектронної боротьби з дронами», — написав Єрмак.

За його словами, Велика Британія також посилює пропозицію щодо тренувань для ЗСУ, надсилаючи до регіону експертів, зокрема військових медиків та інженерів, для надання спеціалізованої підтримки.