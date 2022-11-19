Обстріл енергосистеми 15 листопада завдав економіці щонайменше $500 мільйонів прямих збитків

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Російська ракетна атака по енергосистемі Україні 15 листопада завдала економіці прямих збитків в діапазоні від 500 мільйонів до одного мільярда доларів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«За нашими підрахунками, атака 15 числа завдала від пів мільярда до мільярда доларів прямих збитків економіці нашої держави», — зазначив він.

Гетманцев наголосив, що, крім прямих, є ще непрямі збитки, зокрема коли підприємства не можуть працювати через вимкнене електропастачання.