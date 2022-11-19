«PEACE Да» і «PEACE Дюк». Литовці куплять для України ще два морські дрони

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Литовці зібрали $250 тисяч на другий морський дрон для України. Він носитиме назву «PEACE Да». Третій дрон, на який назбирали вже $40 тисяч, називатиметься «PEACE Дюк».

Про це повідомив литовський журналіст Laisvės TV Андрюс Тапінас, який раніше збирав гроші на Bayraktar і дрони-камікадзе Warmate для України.

Перший безпілотник під назвою «PEACE Дец» купили кілька днів тому.

17 листопада платформа UNITED24, через яку збираються кошти, повідомила, що на морські дроні задонатили понад 250 мільйонів гривень.

Наразі відомо, що перші чотири дрони отримають назви «Херсон», «Севастополь», «Маріуполь» і «Бахмут». Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного — 10 мільйонів гривень.