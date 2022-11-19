Ілон Маск запустив голосування у Twitter щодо розблокування Трампа
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Ілон Маск запустив у Twitter опитування щодо розблокування колишнього президента США Дональда Трампа. Підписав опитування він латинським виразом «Голос народу, голос Бога» (Vox Populi, Vox Dei).
Поки більшість користувачів виступають за зняття бану з акаунту Трампа.
Після покупки Маском Twitter ЗМІ писали, що він виступає проти довічних банів, що може означати повернення Дональду Трампу доступу до акаунту. Члени Палати представників, зокрема республіканець Лорен Боберт, закликали Маска розбанити Трампа.
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні 2021 року заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки у Twitter він мав 88 мільйонів підписників.
- Керівництво Twitter побоювалося, що твіти Трампа можуть спричинити подальше насильство.