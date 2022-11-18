Bloomberg: «Велика сімка» оголосить цінову межу на російську нафту 23 листопада

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Zbynek Burival / Unsplash

Країни «Великої сімки» 23 листопада оголосять цінову межу для російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що адміністрація Байдена приватно повідомить послів Європейського союзу про запропоновану ціну напередодні зустрічі, запланованої на 23 листопада. Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, про обмеження оголосять того ж вечора.

На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.