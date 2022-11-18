У Кенії померла найстаріша у світі школярка

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У Кенії померла найстарша школярка у світі, ій було 99 років.

Про це повідомляє BBC.

Прісцилла Сітіні пішла до школи у 2010 році. Перед цим вона понад 65 років працювала акушеркою у своєму селі Ндалат. Зазначається, що вона навіть допомогла народитися кільком своїм однокласникам. У 2015 році вона розповіла BBC, що нарешті навчилася читати та писати ― такої можливості в дитинстві вона не мала.

Її історію розповіли у французькому фільмі під назвою Gogo, який відкрив для неї можливість відвідати Францію та зустрітися з першою леді Бріжит Макрон.

BBC повідомляє, що нинішній рекорд найстаршого учня початкової школи в Книзі рекордів Гіннеса належить іншому кенійцю ― покійному Кімані Маруге. У 2004 році він пішов до школи у віці 84 років і помер через п’ять років.