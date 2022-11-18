Андрій Шевченко виходить зі складу Національного олімпійського комітету

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Гонтар Володимир / УНИАН

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив у Facebook, що не увійде до складу Національного олімпійського комітету, куди був обраний за підсумками виборів.

«У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати всім, чим можу, задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», — написав Шевченко.