У Молдові з-під домашнього арешту випустили колишнього президента Ігоря Додона
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Вища судова палата перевела з-під домашнього арешту під судовий контроль колишнього президента Молдови Ігоря Додона.
Про це пише NewsMaker.
Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року. Тоді у нього пройшли обшуки в рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду та фінансування політичної партії злочинною організацією. Під арешт його відправили за «справою про кульок», що отримала таку назву за відео, на якому Додон отримує від олігарха Влада Плахотнюка чорний пакет.
За версією прокурорів, Додон отримав від Плахотнюка від 600 тисяч до мільйона доларів. Гроші мали піти на витрати партії.
- Плахотнюк є фігурантом багатьох скандальних розслідувань як у Молдові, так і в рф. Його неодноразово звинувачували не лише в маніпулюванні політичними силами країни, але й у причетності до злочинної діяльності. У росії він є фігурантом трьох кримінальних справ, у Молдові — однієї.
- Додон називає справу проти нього політичною.
- 27 червня Додону висунули ще одне звинувачення — у перевищенні повноважень. Справа стосується незаконних схем під час закупівлі електроенергії у 2008—2009 роках через компанію Energocom. Тоді Додон був міністром економіки та торгівлі.