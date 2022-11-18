Генштаб: У росії до «ПВК Вагнера» вербують працівників промислових підприємств

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У Бєлгородській області росії працівників промислових підприємств активно вербують до «ПВК Вагнера».

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі приватної військової компанії терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планують проводити партіями по 25% працівників від комбінату. Після цього учасникам запропонують підписати контракт.