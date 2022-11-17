Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на €55,6 мільйона

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Tapio Haaja / Unsplash

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги — найбільший з початку повномасштабної війни.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

Це буде десятий пакет військової допомоги від фінів, його вартість становить €55,6 мільйона. Таким чином загальна вартість військової підтримки для України, яку надала Фінляндія, сягає €160,4 мільйона.

У відомстві не розповіли про зміст допомоги, способи та терміни прибуття. Це зробили, щоб гарантувати доставку вантажу до місця призначення.