Київрада відхилила петицію з проханням відновити зруйнований іранським дроном будинок на Жилянській

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Ганна Мамонова / «Бабель»

Комісія Київської міської ради з питань архітектури та містобудування відхилила петицію на сайті КМДА з проханням відновити зруйнований іранським дроном житловий будинок на вулиці Жилянській.

Про це повідомив автор петиції Семен Широчин.

Він відвідав засідання комісії.

«Розповідав, як важливо відбудувати будинок, що він цінний, що нам запропонували допомогу поляки, що мешканці хочуть відновлення, що тисячі киян хочуть відновлення і що цей будинок має бути відновлений як символ нашої стійкості», — написав Широчин.

За його словами, заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп відповів, що «50% будинку зруйновано, все відновити не можна». Після цього комісія одноголосно відхилила петицію.