Північна Корея провела чергові випробування балістичної ракети. Її випустили в бік Японського моря
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Північна Корея провела чергове випробування балістичної ракети. Її випустили у бік Японського моря.
Про це пише Yonhap.
У Південній Кореї підтвердили запуск, але поки без інших подробиць. Тип запущеної ракети теж поки не встановили.
Цей запуск став першою ракетною провокацією цього тижня та першим запуском після того, як США, Японія та Південна Корея пригрозили жорсткою відповіддю на подальші випробування КНДР.
- Останнім часом у районі Східнокитайського моря посилюється напруга через погрози Китаю приєднати до себе Тайвань і пуски ракет військами КНДР. Попередні навчання Південної Кореї та США проходили під масштабні запуски північнокорейських ракет.
- Північна Корея тоді назвала запуски імітацією удару по Південній Кореї та США.