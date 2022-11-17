Республіканці здобувають більшість у Палаті представників США
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Ben Schumin / Flickr
Республіканська партія США офіційно здобула більшість на виборах до Палати представників. Вона подолала необхідний поріг у 218 місць.
Про це пише CNN.
За підсумками проміжних виборів до Конгресу США республіканці вже отримали необхідні 218 місць для більшості у Палаті представників. Водночас у демократів залишається контроль над Сенатом.
Наразі підрахунок голосів у низці округів ще триває, але американські ЗМІ прогнозують, що республіканці отримають від 218 до 223 місць.
Республіканська більшість у Палаті представників означатиме, що там зміниться і спікер. Найімовірніше, замість Ненсі Пелосі новим спікером стане конгресмен Кевін Маккарті.
- 8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад.
- 12 листопада чинний сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі переміг республіканця Блейка Мастерса. Це дало демократам ще одне місце у Сенаті.
- 4 листопада під час візиту до Києва радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що двопартійна підтримка України діятиме незалежно від результатів виборів у США.