Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізацію до 19 лютого 2023 року

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Верховна Рада продовжила дію загальної мобілізації та воєнного стану до 19 лютого 2023 року.

За постанови № 8189 і № 8190 проголосували відповідно 294 та 297 депутатів, повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Він додав, що це вже п’яте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни, попередні були 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня.