Президент Польщі Дуда: На території країни впала ракета С-300, жодних доказів навмисної атаки та удару з боку росії немає

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Він наголосив, що наразі жодних доказів того, що була навмисна атака по Польщі, немає.

Про це він заявив на брифінгу 16 листопада.

Дуда заявив, що все вказує на те, що ця ракета була випущена із системи протиповітряної оборони. За його словами, ознак того, що ця ракета була випущена росією, немає.

Він також наголосив, що Польща лишається на прямому звʼязку із союзниками по НАТО. Дуда нагадав, що вчора росіяни масово били ракетами по території України, а українська ППО захищалася.

Дуда закликав жителів Польщі не хвилюватися через велику кількість військових на її східних кордонах.