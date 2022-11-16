Reuters: Байден повідомив союзникам по G7 та НАТО, що в Польщі впала українська зенітна ракета
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Президент США Джо Байден розповів союзникам по G7 та НАТО, що причиною вибуху у Польщі стала українська ракета із системи протиповітряної оборони. Унаслідок вибуху загинули двоє людей.
Про це Reuters повідомило джерело в Північноатлантичному альянсі.
Водночас українська влада офіційно зазначає, що на території Польщі впала російська ракета. Публічно у Польщі кажуть, що наразі невідомо, хто саме випустив ракету.
- 15 листопада агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей.
- Пізніше стало відомо, що уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. Президент країни Анджей Дуда провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським. Також Дуда скликає на середу екстрене засідання Радбезу Польщі.
- У Польщі підтвердили, що на її території впала ракета російського виробництва, але поки що невідомо, хто її запустив. Там також викликали російського посла.