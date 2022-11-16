Іспанія щороку навчатиме 2 400 українських військових
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна планує навчати 2 400 українських військових на рік у рамках тренувальної місії ЄС.
Про це пише Euractiv.
За словами міністра, зараз Іспанія навчає «загалом 112 українських військових». Для них облаштували військову академію в Толедо.
На тренувальну місію для українських бійців витратять €106 мільйонів за два роки. На першому етапі місії планують навчити майже 15 тисяч українських військовослужбовців.
- ЄС погодив запуск місії 17 жовтня, разом зі збільшенням військової допомоги. Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- 28 жовтня Комітет із питань політики та безпеки ЄС призначив очільника тренувальної місії — ним став польський генерал, нині командир 11 Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек.