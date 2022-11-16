Іспанія щороку навчатиме 2 400 українських військових

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна планує навчати 2 400 українських військових на рік у рамках тренувальної місії ЄС.

Про це пише Euractiv.

За словами міністра, зараз Іспанія навчає «загалом 112 українських військових». Для них облаштували військову академію в Толедо.

На тренувальну місію для українських бійців витратять €106 мільйонів за два роки. На першому етапі місії планують навчити майже 15 тисяч українських військовослужбовців.