NASA запустило на Місяць місію Artemis 1

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Американське космічне агентство NASA успішно запустило місію Artemis 1 до Місяця. Ракета Space Launch System та корабель Orion стартували з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

Мета місії Artemis 1 — відправити капсулу космонавта в бік Місяця. На космічному кораблі «Оріон» немає екіпажу під час саме цього польоту, але якщо все працюватиме як слід, люди зійдуть на борт для майбутніх місій на поверхню Місяця.

Капсула має повернутися на Землю 11 грудня — приблизно за три з половиною тижні. Капсула летітиме дуже швидко — зі швидкістю 38 тисяч км/год, що в 32 рази перевищує швидкість звуку. Інженери найбільше стурбовані тим, як теплозахисний екран «Оріона» подолає екстремальні температури, з якими він зіткнеться при вході в атмосферу планети. Екран на нижній стороні повинен витримувати температури, що наближаються до 3000 °C.

Політ відбувся після двох попередніх спроб запуску в серпні та вересні, які були перервані під час зворотного відліку через технічні збої. У грудні NASA відзначить 50-річчя місії «Аполлон-17», коли люди востаннє ходили Місяцем. Протягом наступного десятиліття планується серія ще більш складних місій, які мають призвести до більш стійкої присутності на Місяці — з наявністю наземних середовищ проживання та використанням всюдиходів разом із мінікосмічною станцією на орбіті навколо Місяця.