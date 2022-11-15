Байден попросив Конгрес виділити Україні $37 мільярдів

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Президент Джо Байден попросив Конгрес виділити понад $37 мільярдів екстреної допомоги Україні.

Про це пише Associated Press.

Запит включає $21,7 мільярда на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, $14,5 мільярда на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду, $900 мільйонів на охорону здоров’я та підтримку українців, які проживають у США, та $626 мільйонів на ядерну безпеку.

Запит адміністрації Байдена також передбачає виділення $9,25 мільярда на підготовку до можливого сплеску COVID-19. Допомога Україні та підготовка до коронавірусу буде частиною пакета фінансування уряду до кінця вересня 2023 року.

Агентство зазначає, що запит на таку значну суму коштів для України надійшов, коли Республіканська партія готова взяти під контроль Палату представників після проміжних виборів. Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який має стати спікером, попередив, що республіканці не підтримають виписування «чистого чека» для України, якщо вони отримають більшість.