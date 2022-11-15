У Києві ліквідовують наслідки ракетного удару. Є дві жертви

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У Києві рятувальники ліквідовують наслідки російських ракетних ударів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Печерському районі столиці через падіння уламків збитої ракети на пʼятиповерховий житловий будинок виникли пожежі на другому і третьому поверхах. Частина фасаду будинку зруйнована.

Також уламки частково зруйнували квартиру на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку. Пожежі там не було.

В Оболонському районі столиці уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.

Наразі відомо про одного загиблого (тіло дістали з-під завалів) та одного пораненого. Інформацію про жертв уточнюють.