Генштаб: Окремі підрозділи окупантів відступають із населених пунктів Генічеського та Скадовського районів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Із двох районів лівобережної частини Херсонської області російські підрозділи відступають до окупованого Криму.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил.
«У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти та виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму», — йдеться у зведенні.
Крім того, у районі Кремінної Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів і відійти в місто.
У районі Благовіщенки Запорізької області після ударів ЗСУ втрати окупантів становили до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників поранені. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед цим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні, а також повністю знеструмили місто. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.