На війні в Україні загинув замбієць, який сидів у російській вʼязниці. Тепер Замбія вимагає пояснень від рф

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На війні в Україні загинув 23-річний громадянин Замбії Лемехані Натан Ньїренда. До смерті він був вʼязнем в одній із московських колоній. Тепер уряд Замбії вимагає від росії пояснень.

Про це пише BBC.

Ньїренда загинув в Україні ще 22 вересня. Наразі його тіло перебуває в Ростові-на-Дону і готується до відправлення в Замбію.

У замбійському МЗС повідомили, що чоловік був студентом одного з московських інститутів, але в квітні 2020 року отримав 9,5 року позбавлення волі. За що саме — у Замбії не кажуть. Також невідомо, як він потрапив в Україну.

Тепер уряд Замбії просить від росії негайно надати інформацію про те, яким чином громадянин їхньої країни, який сидів у вʼязниці в Москві, був завербований та відправлений на війну в Україну.