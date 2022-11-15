У США вирішили не висувати звинувачення адвокату Трампа Джуліані за його роботу в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Al Drago / Bloomberg via Getty Images
Федеральна прокуратура у США не висуватиме звинувачень адвокату колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані з приводу його роботи в Україні. Вона розглядала питання, чи порушував Джуліані закон про лобізм.
Про це пише «Голос Америки».
Проти Джуліані порушували кримінальну справу за підозрою в роботі як незареєстрованого іноземного агента. Прокуратура розслідувала його дії на предмет того, чи був він незареєстрований іноземним агентом під час роботи на тодішню адміністрацію Дональда Трампа та лобіював її інтереси, зокрема в Україні.
Однак прокуратура дійшла висновку, що не буде висувати Джуліані жодних звинувачень.
Згідно з ордером на обшук, слідчі перевіряли спілкування Джуліані з більш як десятком людей, у тому числі з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком та колишнім президентом Петром Порошенком.
- У вересні 2019 року The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп під час телефонної розмови із Зеленським близько восьми разів чинив тиск на нього, вимагаючи провести розслідування стосовно сина Джо Байдена. Хантер Байден був членом наглядової ради української компанії Burisma, яка належала ексміністру екології часів Януковича Миколі Злочевському.
- Після цього Білий дім опублікував стенограму розмови між президентами України та США. Згідно з нею, Зеленський і Трамп говорили про розслідування проти сина Байдена, що у США визнали тиском на Зеленського.
- 19 грудня того ж року в Палаті представників США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа через його можливий тиск задля впливу на результати виборів 2020 року. Але 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.
- У квітні 2021 року у Нью-Йорку співробітники ФБР провели обшук в квартирі та офісі адвоката експрезидента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Це повʼязано з розслідуванням його діяльності в Україні. Воно було зосереджене на питанні, чи лобіював Джуліані через адміністрацію Трампа у 2019 році інтереси українських посадовців і олігархів, які водночас допомагали Джуліані шукати компромат на політичних суперників Трампа, включно з тодішнім кандидатом у президенти Джо Байденом.