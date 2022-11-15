У США вирішили не висувати звинувачення адвокату Трампа Джуліані за його роботу в Україні

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Федеральна прокуратура у США не висуватиме звинувачень адвокату колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані з приводу його роботи в Україні. Вона розглядала питання, чи порушував Джуліані закон про лобізм.

Про це пише «Голос Америки».

Проти Джуліані порушували кримінальну справу за підозрою в роботі як незареєстрованого іноземного агента. Прокуратура розслідувала його дії на предмет того, чи був він незареєстрований іноземним агентом під час роботи на тодішню адміністрацію Дональда Трампа та лобіював її інтереси, зокрема в Україні.

Однак прокуратура дійшла висновку, що не буде висувати Джуліані жодних звинувачень.

Згідно з ордером на обшук, слідчі перевіряли спілкування Джуліані з більш як десятком людей, у тому числі з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком та колишнім президентом Петром Порошенком.