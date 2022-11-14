Пенсії та соцвиплати на Херсонщині почнуть видавати вже цього тижня. Також евакуюватимуть охочих

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на деокупованій Херсонщині почнуть видавати пенсії та соціальні виплати вже цього тижня. Також будуть евакуювати охочих.

Про це пише Укрінформ.

«Щодо звільненого Херсону та ще звільненої частини Херсонської області від окупантів. Цього тижня ми плануємо розпочати виплату пенсій, «Укрпошта» вже планує свої поїздки, а також виплату одноразової допомоги тим, хто пережили окупацію — по 2 200 грн», — зазначила Верещук.

Вона пояснила, що державні банки Ощадбанк та Приватбанк вже готуються до повернення і розуміють, де працюватимуть їхні відділення. Крім цього, Верещук заявила, що людей, які були змушені отримувати російські паспорти, щоб мати соціальні виплати від росії, не будуть карати.

Також вона заявила, що найближчим часом там організують евакуацію усіх охочих. Людей вивозитимуть колонами, оскільки загроза обстрілів ще існує.

«Ми не встигнемо відновити живлення настільки, щоб обігріти оселі з дітьми, хворими, маломобільними. Це не буде масова евакуація. Але ті, хто хворіють, старші люди, які залишилися без опіки та піклування рідних — ми будемо радитись і робити все, щоб люди евакуювались, до прикладу, в Закарпатську чи Івано-Франківську область», — додала Верещук.