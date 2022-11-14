FT: Путін не попереджав Китай про вторгнення росії в Україну

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Президент росії володимир путін не попереджав китайського лідера Сі Цзіньпіна про повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед китайських чиновників.

За 20 днів до початку повномасштабної війни проти України Сі та путін офіційно привітали «безмежне» партнерство між своїми країнами під час зустрічі в Пекіні.

Але, за словами чотирьох людей, обізнаних щодо цієї зустрічі, вторгнення росії в Україну застало Сі зненацька, тому що путін не попереджав його заздалегідь.

«Путін не сказав Сі правди», — сказав китайський чиновник журналістам Financial Times і додав, що таким чином російський президент поставив під загрозу безпеку тисяч громадян Китаю, які перебували в Україні.

«Якби він нам сказав, ми б не опинилися в такому незручному становищі. У нас в Україні проживало понад 6 тисяч громадян Китаю, і деякі з них загинули під час евакуації...» — заявив неназваний китайський чиновник.

У жовтні у своїй промові путін підтверджував, що не говорив своєму «близькому другу» Сі про заплановане вторгнення в лютому. Президент росії також зазначав, що міцність відносин між росією та Китаєм є «безпрецедентною».