Теракт у Стамбулі: голова МВС Туреччини відкинув співчуття США

Новини

Cкрін з сайту CNN

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відвідав вулицю Істікляль у Стамбулі та відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту, натякнувши на провину США.

Про це повідомляє CNN Turk.

«Ми не приймаємо повідомлення співчуття посольства США», — заявив Сойлу.

«Ми знаємо, як це координувалося. Ми знаємо, який сигнал нам надіслали. І ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей», — додав міністр.

За його словами, причетні до теракту могли б утекти до Греції, якби їх не затримали.

«Операції тривають. Уся наша служба безпеки, сили безпеки та всі підрозділи розвідки зараз у стані готовності», — сказав голова МВС країни.

Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини повідомив, що людину, яка залишила бомбу на вулиці біля площі Таксім, вже арештували. Наразі жодна з організацій або угруповань не взяла відповідальності за цей вибух.