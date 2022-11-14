Росія хоче почати перемовини з Україною «без попередніх умов». В українському МЗС кажуть, що рф зараз «не в тій позиції»

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У росії заявили, що готові до перемовин з Україною «без попередніх умов». Натомість в українському МЗС наголосили, що росія зараз не в тій позиції, щоб диктувати умови.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії олександр грушко, пишуть РИА Новости.

Він заперечив, що для росії є прийнятною умова про виведення російських військ із території України.

«Такі умови неприйнятні. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, певна річ, повинні враховувати ситуацію на землі», — зазначив грушко.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що росія зараз не може диктувати умови для перемовин.

«Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови. Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії. За інших умов досягнути сталого миру буде неможливо», — пояснив він.