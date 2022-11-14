Reuters: Ізраїль атакував військовий аеродром у Сирії, який використовували іранці та росіяни

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Ізраїль наніс ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували російські та іранські військові.

Про це з посиланням на сирійські медіа повідомляє Reuters.

У результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.

За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, за останні три роки військові рф значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.

Військове джерело уточнило, що ракети вдарили по злітно-посадковій смузі.

Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.

Армія оборони Ізраїлю відмовляється коментувати повідомлення про такі операції.