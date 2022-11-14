Reuters: Ізраїль атакував військовий аеродром у Сирії, який використовували іранці та росіяни
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ізраїль наніс ракетного удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували російські та іранські військові.
Про це з посиланням на сирійські медіа повідомляє Reuters.
У результаті ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.
За даними джерел Reuters, атакована авіабаза нещодавно використовувалася ВВС Ірану. Крім того, за останні три роки військові рф значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків.
Військове джерело уточнило, що ракети вдарили по злітно-посадковій смузі.
Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що ізраїльські літаки випустили по базі Шайрат чотири ракети з повітряного простору Лівану.
Армія оборони Ізраїлю відмовляється коментувати повідомлення про такі операції.
- Від 24 лютого Ізраїль надавав Україні винятково гуманітарну допомогу у великих обсягах. 19 жовтня міністр оборони Бенні Ганц заявив, що його країна допоможе Україні розробити систему оповіщення для ППО, однак Ізраїль не планує постачати українцям зброю.
- 23 жовтня Ізраїль ударив ракетами по пункту збирання іранських дронів поблизу Дамаска в Сирії.