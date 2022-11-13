«Беларускі Гаюн» зафіксував у небі над білоруссю літак з ракетою «Кинджал»

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Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала, як імовірно російський МіГ-31К несе на собі ракету «Кинджал».

На фото зображений літак з реєстраційним номером RF-92339, який літав над білоруссю у супроводі винищувача з Барановичів, із гіперзвуковою аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал». Цей знімок вперше підтвердив, що цей літак здатний нести на собі подібний боєприпас.