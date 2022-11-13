Вибори у США: демократи зберігають контроль над Сенатом після перемоги в Неваді

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У США демократи зберігають контроль над Сенатом після перемоги у Неваді.

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор Кетрін Кортес Масто з невеликою перевагою перемогла конкурента від республіканців Адама Лаксальта — колишнього генерального прокурора штату, якого підтримав експрезидент Дональд Трамп. Виграш Масто гарантував демократам принаймні 50 місць у Сенаті.

«Америка показала, що ми віримо в нашу демократію, що коріння демократії глибокі й сильні», — заявив на пресконференції лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер.

Зараз Сенат розділений 50 на 50 між демократами та республіканцями. Перемога у другому турі виборів у штаті Джорджія 6 грудня може допомогти демократам отримати ще одне місце. Новообрані сенатори складуть присягу 3 січня 2023 року.