Російські війська зруйнували всю енергетичну інфраструктуру Херсону

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Російські війська перед відступом зруйнували всю енергетичну інфраструктуру Херсону.

Про це в ефірі «Суспільного» розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Сьогодні це звільнений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії [...]. Ми готові надати людей, техніку, матеріали, щоб допомогти якнайшвидше відновити енергетичну інфраструктуру в Херсоні та на звільненій території Херсонської області, щоб хоча б подати людям електроенергію», — сказав Сахарук.

За його прогнозом, щоб відновити енергопостачання у звільненому регіоні, знадобиться близько місяця.