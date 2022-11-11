Росія знову заговорила про готовність до перемовин з Україною. Однак просять не висувати їм умов
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Офіційна москва після заходу українських військ до Херсону виступила з черговою заявою про готовність до переговорів про завершення війни.
Відповідну заяву озвучив заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков.
«Я можу тільки підтвердити позицію — ми відкриті до діалогу без попередніх умов. Ми до цього були готові і раніше, Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі — залежить не від нас», — цитує Рябкова російська державна інформагенція РИА Новости.
9 листопада речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що росіяни готові вести переговори з Україною «з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент» (ідеться про визнання анексії Криму і частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей). Аналогічні тези чиновниця виголосила і 2 листопада. Заяви захарової пролунали тоді, коли російське військове керівництво заявило про відведення військ з Херсону та з правого берега Дніпра.
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