Місія МВФ розпочинає роботу в Україні

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Місія Міжнародного валютного фонду почала онлайн-дискусії з представниками українського уряду щодо нової програми кредитування.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передають «Радіо Свобода», Інтерфакс-Україна та Укрінформ.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України, щоб продовжити обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ. Діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні», — йдеться в заяві Степаняна.

Раніше очільник Національного банку Андрій Пишний повідомляв, що робота місії триватиме до 17 листопада.